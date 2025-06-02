Подмосковных экспортеров приглашают к участию в бизнес-миссию в Минск

С 23 по 24 июня фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует организовать многоотраслевую бизнес-миссию в Республику Беларусь. К участию приглашаются региональные производители и представители бизнеса в АПК, планирующие экспорт в государство. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Республика Беларусь — один из ключевых торговых партнеров региона в агропроме. В рамках мероприятия подмосковные компании организуют выставку продукции для потенциальных покупателей. Также у участников будет возможность провести встречи с закупщиками торговых сетей — это позволит лучше изучить местный рынок и требования, установить контакты, чтобы расширить поставки товаров по новому направлению.

Оставить заявку на участие можно на официальном сайте, заполнив форму и данные о компании. Фонд поддержки ВЭД Московской области финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.