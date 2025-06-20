Подмосковные выпускники в пятницу сдали ЕГЭ по математике в резервный день

В пятницу в Московской области прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней в рамках резервного периода. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В сдаче экзамена приняли участие 2700 человек: 834 выпускника выбрали базовый уровень, 1866 — профильный.

Экзамены проходили на базе 35 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). За соблюдением всех процедур следили 75 общественных наблюдателей и 60 онлайн-наблюдателей, подключенных из филиалов ситуационного информационного центра.

«В этом году многие выпускники выбрали профильный уровень математики, что свидетельствует о высокой мотивации продолжить обучение по техническим и естественно-научным направлениям. Все пункты проведения экзаменов были полностью готовы, экзаменационная процедура прошла в штатном режиме», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзамена составила: 180 минут — для базовой математики, 235 минут — для профильной.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня. При несогласии с результатами участники вправе подать апелляцию.

Для получения информации о государственной итоговой аттестации выпускники и их родители могут обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8(498)602-10-95.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.