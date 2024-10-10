Подмосковные выпускники семейного центра стали участниками Всероссийского форума

С 8 по 10 октября в Москве прошел юбилейный V Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу». Участниками форума от Московской области стали заведующий службой постинтернатного сопровождения выпускников семейного центра «Вдохновение» выпускники семейного центра «Непоседы». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Одной из ключевых тем была «Траектории успеха: построение личного и профессионального пути воспитанника». Эксперты совместно с участниками форума обсудили образ наставника, эффективные формы и методы наставничества для социализации, стандарты сопровождения выпускников.

Большое внимание на панельной дискуссии уделили патриотизму и традиционным духовно-нравственные ценностям. Спикеры делились своим жизненным опытом, а каждый из ребят мог попросить совета.

Форум предполагает разделение на 2 трека — для выпускников и для сотрудников, работающих с выпусниками. Выпускники со всей страны наметили траекторию дальнейшего обучения и карьеры, получили ответы и высказали свое мнение по волнующих их вопросам, нашли поддержку и точки опоры, учились находить выходы из сложившихся ситуаций. Сотрудники служб постинтернатного сопровождения получили возможность обменяться опытом с коллегами, определить направления для развития своей работы в регионе.

Интерактивные мастер-классы и практикумы были проведены для выпускников по разным темам: информационная безопасность, ментальная гигиена в условиях работы с повышенной эмоциональной нагрузкой, развитие эмоционального интеллекта, точки для профессионального и личностного роста, оказание первой помощи.

Специалисты за круглым столом смогли обсудить важные темы: причины и решения вопроса вторичного сиротства, особенности работы с травмой ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.