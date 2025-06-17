Подмосковные вузы вошли в топ сильнейших по подготовке педагогических кадров

Опубликован первый национальный рейтинг Минтруда России по трудоустройству выпускников. Подмосковные вузы — Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ, Орехово-Зуево) и Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ, Коломна) — заняли 11-е место среди образовательных организаций, специализирующихся на педагогических науках. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Рейтинг демонстрирует востребованность выпускников на рынке труда, учитывая процент трудоустройства и уровень заработной платы выпускников.

«Такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогов в вузах Подмосковья и их конкурентоспособности на рынке труда.

Выпускники успешно трудоустраиваются в образовательные организации региона, участвуя в развитии системы образования. Рейтинг подтверждает эффективность совместной работы по повышению качества образования», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Подмосковные вузы готовят педагогические кадры по всем направлениям: математика, информатика, физика, химия, биология, русский язык и литература, начальные классы, иностранные языки, история и обществознание, технология, музыка, физкультура, социальная педагогика, логопедия и другие.

«ГСГУ — один из крупнейших педагогических вузов Подмосковья, обладающий современным потенциалом для решения социально-экономических задач всего региона. За годы работы мы выпустили более 50 тысяч учителей. Следует отметить, что наш вуз востребован не только в России, но и далеко за ее пределами», — сказала доктор экономических наук, профессор и ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Вузы Московской области обладают современной образовательной инфраструктурой, включая инновационные лаборатории, студенческие кампусы и безграничные возможности для научных исследований.

«Цифровые технологии, интеллектуальные разработки, высоко-технологичное оборудование и профессиональный коллектив ГГТУ — составляющие успеха наших выпускников. Мы готовим кадры, пользующиеся высоким спросом среди работодателей», — отметила доктор педагогических наук, ректор ГГТУ Галина Скударева.

В ведомстве напомнили, что в вузах с 20 июня стартует приемная кампания, где будет открыта возможность поступления на бюджетные места, включая целевое обучение по договорам с организациями, готовыми трудоустроить выпускников.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что абитуриенты смогут подать документы на поступление сразу в пять вузов — не более чем на пять направлений в каждом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.