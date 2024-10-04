Подмосковные ветеринары рассказали про обязательные прививки для кошек

Бытует мнение, что вакцинировать кошку, живущую в квартире и не покидающую ее пределы, не обязательно. Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, что вакцинировать рекомендуется всех животных, даже при исключительно квартирном содержании. Риск заражения у них ниже, чем у гуляющих животных, но не исключен полностью, так как вирусы можно принести на одежде или обуви, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Прививки предназначены для защиты от различных заболеваний, которые могут привести не только к серьезным осложнениям, но и к летальному исходу. Вакцинация для кошек разрешена с возраста 2,5-3 месяцев с последующей ежегодной ревакцинацией. Среди обязательных процедур: прививка от бешенства, панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита.

Вакцинация помогает животному выработать иммунитет к заболеваниям и избежать серьезных последствий. Если вы еще не привили кошку, сделать это можно на одной из ближайших государственных ветеринарных станций Московской области.

Адреса и графики работ можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.