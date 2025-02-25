Подмосковные ветеринары осмотрели около 700 собак на выставке «Лучшие собаки РФ»

В феврале прошла выставка «Лучшие собаки России/РКФ 2025», организованная Российской кинологической федерацией и региональной общественной организацией содействия защите животного мира «Найди Друга». Допуск собак к участию происходил после ветеринарного осмотра специалистов Госветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для работы ветеринарного поста были задействованы 3 ветврача ГБУВ МО «Терветуправления № 1», которые проводили клинические осмотры, выборочную термометрию, сверяли указанные данные в ветеринарных сопроводительных документах и идентифицировали животных путем считывания номера чипа или клейма. Всего было осмотрено 677 собак разных пород, нарушений в документации и заболеваний не выявлено.

Выставка является одним ярких кинологических событий года.

В рамках мероприятия прошли выступления топ-10 собак-чемпионов объединенного породного рейтинга «Топ собака РКФ / Лучшие собаки России», а также показательные выступления собак кинологических служб Минобороны, МВД, МЧС, ФТС, ФСИН и Росгвардии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.