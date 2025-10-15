Подмосковные ветераны получат выплату к годовщине битвы под Москвой

Каждый год 5 декабря Россия отмечает важную историческую дату — начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, которое стало одним из ключевых моментов Великой Отечественной войны. Эта победа сыграла важную роль в обороне столицы и общем освобождении страны от фашистской оккупации, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году, в честь 84-й годовщины этого события, ветеранам Подмосковья, награжденным медалью „За оборону Москвы“, будет направлена единовременная выплата в размере 40 000 рублей», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы», оказывается ежегодно. Важно подчеркнуть, что эта помощь предоставляется беззаявительно и осуществляется в автоматическом режиме, что обеспечивает своевременную поддержку ветеранов и упрощает процесс получения выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.