Подмосковные Уваровка и Поречье признаны «Населенными пунктами воинской доблести»

В Можайском округе состоялось второе заседание нового состава Общественной палаты с участием главы муниципалитета. Отдельно был обсужден вопрос о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» поселку Уваровка и селу Поречье, сообщает пресс-служба администрации округа.

В заседании приняли участие глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, заместитель председателя совета депутатов Татьяна Дроздова, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.

Участниками Общественной палаты были рассмотрены вопросы утверждения состава комиссий и мониторинг состояния братских захоронений и памятников Великой Отечественной войны. В ближайшее время члены Общественной палаты совместно с депутатами партии «Единая Россия» проверят готовность 180 памятников в округе.

Всего в составе палаты муниципалитета образовано 5 комиссий по направлениям — строительство, ЖКХ и благоустройство; здравоохранение и социальная политика; патриотическое воспитание и работа с молодежью; экономическое развитие и предпринимательство, а также противодействие коррупции и экология.

По всем вопросам приняты положительные решения.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.