сегодня в 11:35

Подмосковные учителя информатики приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе

Программа профессионального развития «Кадровый резерв» проводит конкурс для преподавателей информатики из школ, организаций среднего профессионального образования, а также студентов педагогических специальностей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В этом учебном году конкурс проходит в трех номинациях:

учителя из малокомплектных школ (3–20 учеников). В этой номинации будет 3 победителя;

учителя из школ стандартной численности (21–119 учеников) — 7 победителей в данной номинации;

учителя из больших школ (свыше 120 учеников) — 10 победителей.

Для участия необходимо проводить уроки в Яндекс Учебнике, поддерживать непрерывную активность в течение пяти недель, выдать урок «Подготовка к олимпиаде» минимум трем ученикам.

Все победители и призеры получат электронные сертификаты. Конкурс продлится по 14 ноября, регистрация и подробные условия доступны по ссылке: https://teacher.yandex.ru/talent-pool/winterinternship_2025/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.