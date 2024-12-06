Подмосковные ученые сделали уникальное открытие в сфере экосистемы

Уникальное открытие сделали работающие в Московской области ученые зоологического музея МГУ и двух институтов — проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН. Они установили первый в истории науки случай повреждения корней борщевика Сосновского насекомыми, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Как выяснилось, личинки сциариды или, как ее еще называют, «огуречного комара», скапливаются в корне борщевика и питаются им, пока растение не начинает вянуть и засыхать. Как известно, борщевик Сосновского — один из самых устойчивых и быстроразвивающихся сорняков, ему мало что может повредить, кроме мощных пестицидов, однако массовое применение последних негативно сказывается на состоянии почв и чревато попаданием ядохимикатов в водные объекты. С подобными случаями нередко сталкиваются инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья. Но с другой стороны разрастание борщевика угнетает растительные сообщества, в том числе и на особо охраняемых природных территориях.

В настоящее время пока неизвестно, как можно использовать способность циарид уничтожать борщевик, поскольку это насекомое является вредителем для многих других растений. Открытие ученых в Подмосковье — большой шаг вперед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.