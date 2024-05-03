Подмосковные учащиеся стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна»

В Ставрополе состоялось вручение наград лучшим участникам II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Торжественная церемония награждения по 7 творческим направлениям прошла 1 мая, где и были объявлены имена лауреатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Лауреатом III степени в номинации вокального направления по эстрадному пению, Отечественной песне соло стала Полина Пономарева, а лауреатом I степени — Дарья Пунченко. В направлении «Медиа», номинация «Фотопроекты», заслуженно победила Чернышева Арина.

Более 1,2 тыс. школьников от 12 до 18 лет со всей России принимали участие в этом фестивале, который представляет собой праздник непрофессионального ученического творчества в нашей стране.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.