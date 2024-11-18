Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей. Среди 600 участников со всей страны 15 студентов из Московской области стали призерами конкурса, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Наибольших успехов добились студенты Зарайского педагогического колледжа: учащиеся выпускного курса Полина Позднякова и Алина Якунина стали лауреатами первой степени и получили по 1 млн рублей на образование или запуск собственного стартапа.

Кроме того, звание лауреатов первой степени завоевали Вероника Ковалевич и Мария Кирюшкина из Зарайского педагогического колледжа, а также Софья Силкина из Колледжа педагогики и искусства, который находится в Егорьевске. Они получат по 200 тыс. рублей.

10 лауреатов второй степени от Подмосковья будут награждены денежными премиями в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

Конкурс «Большая перемена», организованный в рамках флагманского проекта «Россия — страна возможностей», включал образовательные мероприятия и испытания по 12 направлениям — медиа, творчество, спорт, предпринимательство и другие. Все конкурсные этапы были посвящены Году семьи.

Участников поздравили с заслуженными наградами и пожелали им новых успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.