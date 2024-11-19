Подмосковные студенты смогут пройти практику в министерстве

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подписало договор с Государственным университетом управления о практической подготовке студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев посетил учебный корпус, а также пообщался со студентами, ответил на вопросы о новых механизмах сотрудничества университета с ведомством, важных критериях для работодателей и современных тенденциях рынка труда на примере подмосковных практик.

«Наше министерство одно из самых больших по численности штата — более 660 человек и по объему полномочий: жилищный надзор, содержание территорий, благоустройство дворов и обращение с отходами. Глубина знания отрасли все больше влияет на качество управления. Мы сами становимся больше отраслевиками, а не просто управленцами. Сейчас наблюдается тенденция нехватки кадров, и руководство региона ставит задачу в подборе молодых и амбициозных специалистов. Видим перспективу именно в высшей школе», — сказал Григорьев.

Сроки прохождения практики могут быть разные, в зависимости от профиля: с ноября по январь, с апреля по июнь, с ноября по июнь.

«Есть два вектора взаимодействия — научный и практический. Сейчас мы совместно с ведомством разрабатываем дорожные карты новых проектов. Всегда готовы работать со специалистами министерства в части аналитики и выявления проблематики в целях развития сферы ЖКХ. Совместно с командой сотрудников нашего университета мы уже внесли свой вклад в разработку критериев оценки эффективности управляющих организаций», — отметил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Образовательные программы, по которым осуществляется практическая подготовка:

юриспруденция;

финансы и кредит;

прикладная информатика;

статистика и аналитика;

экология и природопользование ;

политология;

экономика;

социология;

логистика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.