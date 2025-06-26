Подмосковные студенты с ОВЗ осваивают 3D-моделирование и робототехнику

В Московской области стартовала профессиональная инклюзивная смена «Цифровые каникулы для лиц с инвалидностью и ОВЗ». В мероприятии принимают участие студенты подмосковного колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума. Организатором выступил центр опережающей профессиональной подготовки Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В первые дни смены участники работали на современном высокотехнологичном оборудовании, осваивая востребованные направления: графический дизайн, виртуальную реальность, робототехнику, 3D-моделирование, SCRATCH-программирование и WEB-программирование. Эти навыки помогают ребятам адаптироваться к требованиям современного рынка труда.

Особый интерес вызвали занятия по концепции «Умной теплицы», где изучали технологии создания оптимального микроклимата для растений, а также знакомство с одной из моделей беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве отметили, что эта смена — важный шаг в развитии инклюзивного образования. Она открывает новые возможности для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, позволяя им не только развивать профессиональные навыки, но и обрести уверенность в своих силах. Участие в таких мероприятиях способствует формированию полноценной социальной интеграции и помогает создать более доступную среду для всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.