Подмосковные студенты проходят практику в агрохолдинге «Рота-Агро»

В Международный день молодежи Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает растущий интерес молодых специалистов к аграрным и ветеринарным профессиям. Благодаря внедрению передовых технологий работа в АПК становится высокотехнологичной, перспективной и социально значимой. Все больше выпускников выбирают агрономию, ветеринарию и пищевую инженерию, видя в них возможности для самореализации и инноваций. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Министерство поддерживает вовлечение молодежи с помощью стажировок на ведущих агропредприятиях и образовательных проектах совместно с аграрными вузами. Так, студенты РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева, МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина, МГУТУ им. К. Г. Разумовского и Росбиотеха регулярно проходят практику в подмосковном агрохолдинге «Рота-Агро», где постигают тонкости производства сыров и работы с крупным рогатым скотом. Более юным ребятам, заинтересованным в аграрном деле, предприятия группы «Малино» предоставляют возможность подработки. Самых увлеченных молодых аграриев могут включить в резерв для поступления в отраслевые вузы по целевым договорам. На территории региона есть и средние профессиональные учреждения. Например, в Коломенском аграрном колледже им. Н. Т. Козлова можно выучиться на ветеринара, агронома, зоотехника и специалиста по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники, а в «Можайском техникуме» на мастера сельскохозяйственного производства.

В ведомстве отметили, что важность привлечения квалифицированных молодых кадров в агропромышленный комплекс. Современное сельское хозяйство предлагает широкие возможности для профессиональной реализации и требует ответственного подхода к решению задач продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.