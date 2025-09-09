Подмосковные студенты продемонстрировали свои навыки в области робототехники

Все структурные подразделения Подмосковного колледжа «Энергия», находящиеся в Реутове и Балашихе, приняли участие в празднике перед Ледовым дворцом, посвященном 195-летнему юбилею города Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

От структурного подразделения — центра оборонно-промышленной подготовки — были представить два мастер-класса. Студенты и преподаватели колледжа продемонстрировали свои навыки в области робототехники и 3D моделирования, привлекая внимание гостей и вдохновляя молодое поколение на изучение новых технологий. Участники с интересом погрузились в мир технологий, создавая свои первые модели и управляя роботами.

Центр специальной подготовки «Энергия» совместно с межмуниципальным управлением МВД России «Балашихинское» в честь Дня города организовали свой фестиваль: показательные выступления учащихся колледжа «Энергия», кинологов, сотрудников нашей полиции с использованием приемов борьбы, самбо. А также выступление профессионального боксера и кикбоксера Алексея Папина.

В рамках мероприятия все желающие могли посетить автобус экспертно-криминалистического центра и выставку служебных автомобилей и оружия.

Администрация «Энергии» поблагодарила всех, кто пришел на мероприятие, и надеется, что этот день запомнится вам яркими впечатлениями и новыми знаниями.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.