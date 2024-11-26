Подмосковные студенты приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов

Студенты колледжа «Энергия» вместе с педагогом-организатором Николь Колядиной приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Это масштабное событие собрало тысячи участников из разных уголков страны. Студенты «Энергии» работали в волонтерском корпусе РСО. Они помогали на конкурсах профессионального мастерства, сопровождали участников, делились опытом, традициями своего региона и получали новые знания.

Программа слета была насыщенной: торжественное открытие в Кремлевском дворце, спартакиада в футбольном манеже ЦСКА, творческий фестиваль, деловая программа и премьера фильма «Путь к изменениям».

Церемония закрытия прошла на ВТБ Арене. Там же состоялись награждение региональных отделений, праздничный концерт и совместное поздравление с Днем матери.

«ВССО 20:65 стал настоящим событием — это то, что просто необходимо ощутить и увидеть хотя бы раз! Я посетила несколько крупных площадок слета и прочувствовала эту теплую и солнечную атмосферу в достаточно холодные дни. Чувствовалось, что все участники по-настоящему наслаждаются моментом и радуются. Я безумно рада, что у меня выдалась такая прекрасная возможность посетить ВССО», — отметила комиссар трудового отряда подростков «Многогранник» Елизавета Варыпаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.