Подмосковные студенты приняли участие во Всероссийском проекте «Бал Победы»

29 июня в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве прошел Всероссийский культурно-патриотический проект «Бал Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию системы среднего профессионального образования. Мероприятие объединило свыше 300 студентов колледжей из 73 регионов России, став ярким символом уважения к истории и единства молодежи нашей страны, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В проекте приняли участие 5 пар из Красногорского колледжа, Губернского колледжа, колледжа «Подмосковье» и колледжа педагогики и искусства — филиала Государственного социально-гуманитарного университета.

«Бал Победы» стал не просто танцевальным мероприятием, а настоящим праздником патриотизма и культурной преемственности. Студенты колледжей, кадеты военных училищ Минобороны России, ветераны и участники специальной военной операции объединились на одной сцене, демонстрируя единство поколений и уважение к подвигу предков.

Каждый участник получил уникальный подарок — интерактивную книгу «Азбука Победы». Это издание с элементами дополненной реальности позволяет молодежи погрузиться в историю Великой Отечественной войны. Достаточно навести смартфон на страницу, чтобы увидеть оживленную военную хронику, озвученную голосами известных артистов, таких как Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Владимир Шахрин («Чайф»).

В пресс-службе ведомства отметили, что организация такого мероприятия способствует укреплению патриотического воспитания среди молодежи и формированию чувства гордости за свою страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.