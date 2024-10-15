Подмосковные студенты приняли участие в конкурсе «Труд крут!»

На базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова завершился уникальный конкурс профессионального мастерства «Труд крут!», который собрал студенческие сельскохозяйственные отряды из Центрального федерального округа. Участники соревновались в пяти ключевых компетенциях, отражающих различные аспекты работы в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках компетенции «Ветеринария» студенты демонстрировали свои навыки в проведении клинического осмотра и лабораторных исследований животных. В свою очередь, компетенция «Зоотехния» позволила участникам измерить животных, оценить их упитанность и качество кормов. Лучшие показатели в этой категории продемонстрировала Милослава Дурова.

В категории «Технология переработки продукции» второе место заняла Анастасия Бессонова, а третье — Светлана Зязина в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного направления». Их успех подтверждает высокий уровень подготовки и глубокие знания в соответствующих областях.

В ведомстве отметили, что конкурс «Труд крут!» стал не только площадкой для соревнований, но и возможностью для студентов обменяться опытом, укрепить профессиональные связи и осознать важность подготовки квалифицированных кадров для успешного развития сельскохозяйственного сектора.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.