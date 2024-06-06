сегодня в 13:31

Подмосковные студенты приняли участие в хакатоне по ИТ

Одинцовский филиал МГИМО стал площадкой для проведения хакатона по разработке чат-ботов. В рамках мероприятия участники должны были разработать и презентовать концепцию чат-бота на платформе Telegram для проекта, реализуемого компанией «Парнас АйТи». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В хакатоне приняли участие студенческие команды из вузов и колледжей Москвы и Московской области. Команды работали над созданием электронного помощника для поддержки пользователей универсальной электронной карты жителя региона. Бот должен был упростить процесс получения карты и предоставлять информацию о доступных услугах.

Победителями стали студенты колледжа и университета МГИМО.

Проекты участников оценило жюри, в состав которого вошли: директор компании «Парнас АйТи» Роман Сухарь, председатель правления Ассоциации «MIT — Мы ИТ» Алексей Щеглов и руководитель ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Организаторами мероприятия выступили МГИМО и ЦМИТ Роболатория совместно с компанией «Парнас АйТи» при поддержке Ассоциации специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий «MIT — Мы ИТ», а также при участии IT-клуба МГИМО-Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.