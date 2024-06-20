Подмосковные студенты одержали победу во Всероссийском онлайн-квесте

Студенты из Павлово-Посадского техникума «Молодые программисты» одержали победу во Всероссийском дистанционном командном квесте «Вокруг информатики. Искусственный интеллект» заняв 1 место в номинации «Студенты IT-профилей колледжей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники квеста столкнулись с рядом задач, требующих комплексного подхода к решению проблем, логического мышления и оперативности. Задания включали в себя разработку алгоритмов, анализ данных, применение технологий машинного обучения и многое другое, что позволило участникам полностью погрузиться в мир современных IT-технологий.

Победа в таком соревновании подтверждает высокий уровень подготовки студентов техникума в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Это достижение стало не только результатом упорного труда и таланта команды, но и важным вкладом в развитие IT-специализации в техникуме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.