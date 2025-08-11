Подмосковные студенты обнаружили ценные артефакты ВОВ на слете поисковых отрядов

Поисковый отряд профессионального колледжа «Московия» «Русичи» принял участие в третьем слете поисковых отрядов в этом году, который состоялся в историческом месте — Кузовлево. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Поисковые работы, проводимые под руководством командира Татьяны Тимофеевой, принесли значимые результаты. Участники отряда обнаружили уникальные артефакты, которые являются материальными свидетельствами событий Великой Отечественной войны.

«Каждый найденный предмет представляет собой важную часть истории, способствующую сохранению памяти о подвигах наших предков. Работа поискового отряда продолжает играть ключевую роль в увековечивании героического прошлого нашей Родины», — отметили в пресс-службе ведомства.

Организаторами мероприятия выступили военно-патриотическое объединение «Нарский рубеж» и АНО ЦПВ «ГВАРДИЯ».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.