сегодня в 12:37

Подмосковные студенты могут принять участие в хакатоне медицинских инноваций

Студенты Подмосковья могут принять участие в хакатоне медицинских инноваций. Участникам соревнования предстоит решить практические задачи в области цифровой медицины. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Соревнование пройдет на базе Сеченовского университета 15–17 ноября 2025 года. Участников хакатона ждут актуальные кейсы от вуза и лидеров отрасли MedTech, включая Сбер.

Для участия необходимо собрать команду из 3–5 человек или зарегистрироваться самостоятельно и найти единомышленников на месте. Команде нужно разработать решение по выбранному из представленных кейсов: создание решения для клиентов СберЗдоровья; ИИ-платформа для медицинского персонала; оптимизация персонализированных схем химиотерапии; система умной визуализации данных биохимического анализатора; разработка электрической схемы зарядного устройства для медицинского оборудования.

Подать заявку на участие можно до 14 ноября на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.