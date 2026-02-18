Подмосковные студенты и школьники могут принять участие в научном ИТ-хакатоне

С 6 по 8 марта состоится студенческий и школьный хакатон, объединяющий молодых любителей программирования, анализа данных и современных технологий. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит решить реальные задачи, где ИТ применяется в науке и инженерии. Хакатон охватывает широкий спектр направлений, включая моделирование физических процессов, обеспечение информационной безопасности, развитие алгоритмов машинного обучения, исследования в области биомедицины и другие направления.

Команды смогут выбрать подходящий трек и продемонстрировать навыки решения сложных технологических задач. Для участия необходимо сформировать группу численностью от двух до четырех человек.

Мероприятие пройдет одновременно в очном и дистанционном форматах. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.