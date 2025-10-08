Подмосковные строители завершают восстановление школы-интерната № 21 в Мариуполе

В Центральном районе города Мариуполь подходит к завершению восстановление школы-интерната № 21. Строительная готовность объекта составляет 100%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В настоящее время Управление технического надзора капитального ремонта проводит приемку выполненных работ, проверяя качество и соответствие всех восстановительных мероприятий проектной документации и строительным нормам.

В ходе восстановительных работ проведено комплексное обновление здания:

восстановлен конструктив и несущие элементы

отремонтированы крыша и фасад

полностью заменены инженерные системы

установлены современные окна и двери

выполнена внутренняя отделка помещений

благоустроена пришкольная территория.

После завершения всех работ школа-интернат № 21 вновь откроет свои двери для учеников. Обновленное образовательное учреждение обеспечит безопасные, комфортные и современные условия для обучения сотен детей.

Работы проводились Фондом капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивает подведомственное Министерству ЖКХ Московской области Управление технического надзора капитального ремонта, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.