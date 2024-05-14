Подмосковные строители поучаствуют в беседе в рамках фотовыставки о Мариуполе

«Мариуполь — 2 года без войны» — первая в России документальная фотовыставка, приуроченная ко второй годовщине официального освобождения города Мариуполя от украинских националистов. Торжественное открытие фотовыставки состоится 20 мая в помещении центрального дома Российской Армии, начало в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для ее посещения необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Фотовыставка будет состоять из 40 фотографий, сделанных в Мариуполе в период с 2022 по 2024 годы, которые рассказывают о послевоенной жизни, восстановлении и возрождении города силами федеральных министерств и ведомств, строительных и подрядных организаций из различных регионов России.

Фотовыставка «Мариуполь — 2 года без войны» создана и организована творческим объединением «Послесловие» в рамках масштабного проекта «Мариуполь Возрождение» при содействии и поддержке государственных и общественных организаций РФ.

В рамках фотовыставки запланировано проведение тематического круглого стола с участием представителей Минстроя России, МЧС России, ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ООО «РКС-НР», фонда капремонта Московской области, ГБУ МО «УТНКР», администрации Мариуполя и других организаций.

Для аккредитации журналистов необходимо подать заявку не позднее 15 мая по адресу: proekt-posleslovie@mail.ru.

Экспозиция фотовыставки продлится до 20 июня 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.