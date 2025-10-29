Подмосковные строители обновили жилой дом в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя завершено комплексное обновление 4-этажного многоквартирного дома. Специалисты провели масштабные работы, в ходе которых были полностью заменены системы жизнеобеспечения: трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, канализация, отопление и электропроводка. На фасаде здания установлены современные пластиковые окна, а также отремонтирована кровля. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Особое внимание было уделено комфорту жителей: полностью обновлены места общего пользования, а сейчас ведутся заключительные работы по благоустройству придомовой территории.

На всех этапах работ эксперты Управления технического надзора и контроля за работами обеспечивали регулярный мониторинг. Специалисты выезжали на объект для оценки хода работ, проверки качества используемых материалов и соблюдения графика.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Управление принимает активное участие в программе по развитию инфраструктуры регионов, осуществляя технический надзор на ключевых объектах. Внимание уделяется каждому этапу — от первоначального обследования до сдачи объекта в эксплуатацию. Эта системная работа позволяет обеспечивать высокие стандарты качества и способствует комплексному развитию городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.