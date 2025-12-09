сегодня в 15:07

Подмосковные старшеклассники приглашаются на хакатон по промпт-инжинирингу

Учащиеся 8–11-х классов могут принять участие в хакатоне «ЭКСПРОМ (П)Т», посвященном разработке запросов для нейросети. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Хакатон по промпт-инжинирингу состоится 21 декабря 2025 года в очном формате на базе НИУ ВШЭ. Задача соревнования — написать большой, цельный, содержательный текст, управляя моделью с помощью промптов.

За неделю до соревнований пройдут обучающие вебинары. Кроме того, участникам уже доступны образовательные бесплатные курсы от СберУниверситета. Каждый участник получит фирменные призы и сертификат. Топ-10 участников — дипломы и подарки от соорганизаторов.

Ознакомиться подробнее с мероприятием и подать заявку для участия можно по ссылке: https://prompt.hse.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.