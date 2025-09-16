Подмосковные спортсмены заняли второе место на Всероссийских играх боевых искусств

Спортсмены сборной Московской области в рамках XVII Всероссийских юношеских игр боевых искусств заняли второе общекомандное место в дисциплине «сито-рю». В копилке команды 23 медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках соревнований по восточному боевому единоборству подмосковные спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Победителями турнира в дисциплине «ката» стали: Асель Каримова (девочки 10-11 лет), Роман Дмитриенко (мальчики 10-11 лет) и Марсель Каримов (мальчики 12-13 лет).

Спортсмены Роман Дмитриенко, Артем Скударнов и Никита Скударнов завоевали «золото» в дисциплине «командное ката» (мальчики 12-13 лет).

Станислав Щигорцов стал лучшим в дисциплине «кумите» (мальчики 12-13 лет) в весовой категории до 50 кг.

Серебряными призерами турнира в дисциплине «ката» стали: Регина Зябирова (девочки 10-11 лет), Полина Жижина (девушки 16-17 лет) и Марсель Каримов (мальчики 10-11 лет). Также Регина Зябирова, Асель Каримова и Ева Федотова заняли второе место в дисциплине «командное ката» (девочки 12-13 лет).

В дисциплине «кумите» серебряные медали завоевали Умир Шоинов в весовой категории свыше 50 кг (мальчики 12-13 лет) и Егор Филимонов в весовой категории свыше 72 кг (юноши 16-17 лет).

Бронзовыми медалями в дисциплине «ката» копилку сборной Московской области пополнили спортсмены: Асель Каримова и Ева Федотова (девочки 12-13 лет), Полина Жижина (девушки 14-15 лет) и Артемий Поединцев (мальчики 10-11 лет). В дисциплине «кумите» третьи места заняли Олеся Нестерова в весовых категориях до 48 кг и свыше 48 кг (девочки 12-13 лет), Анастасия Мельникова и София Кузнецова (девушки 14-15 лет) в весовых категориях свыше 55 кг и до 50 кг соответственно. Умир Шоинов стал бронзовым призером в весовой категории до 50 кг (мальчики 12-13 лет), а Иван Шалыгин — в весовой категории до 58 кг (юноши 14-15 лет).

Спортсменки Василиса Власова, Ева Федотова, Олеся Нестерова и Кристина Черных взяли «бронзу» в дисциплине «командное кумите» (девочки 12-13 лет), а София Кузнецова и Наталья Бычкова заняли третье место в этой же дисциплине в возрастной группе «девушки 16-17 лет».

Отметим, что в рамках соревнований спортсменам было разрешено выступать в двух весовых категориях: своей и следующей.

В составе сборной команды Московской области на соревнованиях выступали спортсмены из Коломны, Лобни, Богородского городского округа.

XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств проходят с 6 по 29 сентября в поселке Витязево (Краснодарский край) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Соревнования проводятся по 22 видам единоборств, их участниками стали порядка 7000 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.