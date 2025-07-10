Подмосковные спецназовцы поделились рецептом интересного блюда «Светофор»

Сотрудники спецподразделения ОСН (б) «Факел» ГУФСИН России по Московской области раскрыли оригинальный рецепт блюда под названием «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 400 г;

свежие помидоры — 8 шт.;

баклажаны — 8 шт.;

болгарский перец (зеленый или желтый) — 8 шт.;

репчатый лук — 3 шт.;

свежий чеснок — 8 зубчиков;

базилик — 1 пучок;

растительное масло — 29 г;

сливочное масло — 250 г;

приправа — куркума;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Фарш размять и смешать с мелко нарезанным луком. Тщательно перемешать.

Подготовить овощи: промыть, у перца удалить сердцевину для фаршировки. Из помидоров извлечь мякоть и отложить ее — она понадобится при тушении. Баклажаны надрезать вдоль.

Обжарить баклажаны и перцы на растительном масле до румяной корочки со всех сторон и отставить в сторону. На 50 г сливочного масла обжарить фарш до полной готовности.

Приступаем к фаршировке.

В казан выкладываем слоями начиненные овощи: перец, баклажаны и помидоры. Добавляем соль, перец, зубчики чеснока, рубленый базилик, оставшееся сливочное масло (200 г) и томатную мякоть. Ставим на огонь и тушим 40 минут. За 10 минут до окончания готовки всыпаем чайную ложку куркумы и доводим блюдо до готовности.

Через 40 минут «Светофор» готов.

Маленький секрет: если добавить сметану, вкус станет еще насыщеннее. Она превратится в нежный соус с легкой кислинкой и сливочным оттенком, идеально сочетая все ингредиенты.

Приятного аппетита!

Отдел специального назначения «Факел» ГУФСИН России по Московской области принял участие во Всероссийской акции «Готовь как спецназ».

В ноябре 2025 года исполняется 35 лет со дня создания отделов спецназначения территориальных органов ФСИН.

Этот рецепт войдет во вторую часть кулинарного сборника «Готовь, как спецназ», где собраны лучшие блюда спецподразделений ФСИН России. В первом выпуске бойцы «Факела» уже представляли свое фирменное блюдо — «Хашламу», а теперь делятся новым рецептом полевой кухни.

По традиции «Факела», это блюдо готовят в полевых условиях, но его легко повторить и в домашней обстановке.

Рецептом «Светофора» поделился сотрудник ОСН (б) «Факел» ГУФСИН России по Московской области Сейран Гюльвердиев, награжденный медалью «За отличие в охране общественного порядка».

«Все гениальное просто», — подчеркнул начальник ОСН (б) «Факел» Александр Синев.