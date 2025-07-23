Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья приступили к приемке восстановленного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Пятиэтажка на проспекте Нахимова получила серьезные повреждения в результате обстрелов, однако все этапы строительных работ успешно завершены. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В ходе восстановления:
- укреплены несущие конструкции;
- полностью заменена кровля;
- обновлены инженерные сети;
- установлены новые окна и двери;
- отреставрирован фасад.
Комплекс работ позволил вернуть зданию прочность, безопасность и комфорт для будущих жильцов.
Эксперты подмосковного стройконтроля выезжают на объекты для оценки состояния, проверки материалов и соблюдения сроков. Прием — финальный этап, который подтверждает соответствие выполненных работ всем требованиям.
Восстановление проводится фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству ЖКХ Подмосковья по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.