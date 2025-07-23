Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья приступили к приемке восстановленного жилого дома в Центральном районе Мариуполя. Пятиэтажка на проспекте Нахимова получила серьезные повреждения в результате обстрелов, однако все этапы строительных работ успешно завершены. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановления:

укреплены несущие конструкции;

полностью заменена кровля;

обновлены инженерные сети;

установлены новые окна и двери;

отреставрирован фасад.

Комплекс работ позволил вернуть зданию прочность, безопасность и комфорт для будущих жильцов.

Эксперты подмосковного стройконтроля выезжают на объекты для оценки состояния, проверки материалов и соблюдения сроков. Прием — финальный этап, который подтверждает соответствие выполненных работ всем требованиям.

Восстановление проводится фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству ЖКХ Подмосковья по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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