Подмосковные специалисты восстановили жилой дом в Мариуполе после бомбежек

Весной 2022 года в Орджоникидзевском районе Мариуполя начались масштабные ремонтно-восстановительные работы на девятиэтажном жилом доме, расположенном на Азовстальской улице. Это панельное здание, состоящее из трех смежных корпусов, серьезно пострадало в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На сегодняшний день уже завершены ключевые этапы восстановительных работ: полностью восстановлен конструктив здания, отремонтирована кровля и установлены новые двери. В настоящее время активно ведется монтаж пластиковых окон, системы электроснабжения и реставрация фасада.

До завершения проекта планируется выполнить внутренние отделочные работы и полную замену инженерных коммуникаций. Работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за качеством осуществляется специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) совместно с ФАУ «РосКапСтрой». Ежедневные выезды на объект позволяют оперативно отслеживать ход строительства и гарантировать соблюдение всех строительных норм и стандартов.

«Восстановление пострадавших объектов инфраструктуры — это не просто ремонтные работы, это возвращение людям их домов и надежды на будущее. Наша задача — обеспечить высокий уровень качества и безопасности на каждом этапе строительства, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в свои обновленные дома», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях с самого начала проводимых работ. Специалисты учреждения занимаются обследованием пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ на значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.