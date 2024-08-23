Подмосковные специалисты восстановили детский сад № 102 в Мариуполе

С началом учебного года школы и детские сады по всей стране снова откроют свои двери для детей. Благодаря усилиям специалистов из Подмосковья был восстановлен детский сад № 102 в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фонд капитального ремонта Московской области, при поддержке ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР», завершил комплексные работы по восстановлению этого дошкольного учреждения. Теперь детский сад стал ярким и комфортным местом для малышей и их воспитателей. Выполнены работы по созданию красочного вентилируемого фасада, замене кровли, обновлению инженерных коммуникаций, а также благоустройству прилегающей территории. Светлые и современные помещения оснащены всем необходимым для комфортного пребывания детей.

Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области, а контроль за их качеством вели эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» совместно с ФАУ «РосКапСтрой».

«Мы рады, что наши усилия позволили вернуть к жизни такой важный объект, как детский сад в Мариуполе. Для нас это не просто восстановление здания, но и вклад в будущее подрастающего поколения. Мы сделали все возможное, чтобы они могли вернуться в комфортные и безопасные условия», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.