Подмосковные специалисты восстанавливают жилой дом в Мариуполе

Весной 2022 года в Орджоникидзевском районе Мариуполя начались масштабные ремонтно-восстановительные работы на трехэтажном жилом доме, пострадавшем в ходе специальной военной операции. Панельное здание, состоящее из трех смежных корпусов, получило значительные повреждения: прямое попадание на крышу привело к обрушению нескольких верхних этажей, фасад здания был посечен осколочными снарядами, а окна выбиты взрывной волной. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На текущий момент уже восстановлен конструктив здания, полностью отремонтирована кровля и установлены новые двери. В настоящее время идет активная установка пластиковых окон, реставрация фасада и монтаж системы электроснабжения.

До завершения работ будут проведены внутренние отделочные работы и полная замена инженерных коммуникаций. Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за их качеством осуществляют специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Ежедневные выезды на объект позволяют оперативно отслеживать ход строительного процесса и обеспечивать выполнение всех строительных норм и стандартов.

ГБУ Подмосковья «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с начала проводимых работ. Специалисты учреждения проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановления на значимых объектах региона.

Для получения дополнительной информации о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно посетить официальный сайт организации: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.