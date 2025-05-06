Подмосковные специалисты восстанавливают пансионат для ветеранов войны в Мариуполе

В пансионате для ветеранов войны и труда № 1 города Мариуполь продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы в одном из корпусов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ.

Корпус представляет собой одноэтажное кирпичное здание бытового назначения, а также включает рядом расположенное одноэтажное строение с вольером для собак.

Строительные работы начались осенью 2023 года и уже выполнены кровельные работы, установлены современные пластиковые окна, повышающие энергоэффективность и шумоизоляцию, а также заменена внутренняя система электропроводки.

Строительная готовность — более 30%. На данный момент ведутся внутренние общестроительные работы, а в ближайшее время будут выполнены: замена водоснабжения, канализации и отопления, ремонт фасада, внутренняя отделка всех помещений.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству ЖКХ Московской области. Весь процесс контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, совершая ежедневные выезды на объекты.

Управление участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.