Подмосковные специалисты стали участниками научной конференции

В Санкт-Петербурге состоялась VIII Научно-техническая конференция (НТК), собравшая свыше 120 специалистов «Газпромнефть — смазочные материалы» и студентов ведущих российских вузов, которые продемонстрировали более 80 проектов. Темы работ охватили самые разные сферы: от модернизации оборудования и расширения продуктового портфеля до внедрения инновационных технологий и оптимизации производственных процессов.

Среди участников были и представители Московского завода смазочных материалов из Фрязина.

Проведение Научно-технической конференции на регулярной основе — это элемент корпоративной стратегии, нацеленной на раскрытие потенциала персонала. В эту же программу включены и другие значимые события, такие как «Ярмарка успешных практик», конкурс «Лучший по профессии» и иные соревнования, направленные на повышение квалификации.

В рамках нынешней конференции зачитали доклады, касающиеся диверсификации, коммерции, логистики, маркетинга, производственной эффективности, безопасности, цифровой трансформации бизнеса, надежности оборудования, а также вопросов создания и усовершенствования продукции.

Участники делились предложениями по роботизации заводских процессов, совершенствованию рецептур масел, внедрению решений на основе искусственного интеллекта и другими перспективными идеями. По традиции, в активное обсуждение каждой инициативы была вовлечена вся команда топ-менеджеров компании.

«Развитие кадрового потенциала сотрудников является одной из приоритетных задач „Газпромнефть-СМ“. Для нас действительно важно, чтобы каждый мог самореализоваться, заявить даже о самых смелых и новаторских идеях. За восемь лет проведения Научно-технической конференции были реализованы десятки проектов, которые показали свою эффективность не только для компании, но и для отрасли в целом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.