Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать детский сад в Мариуполе

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Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, продолжают работу по восстановлению одного из социальных объектов в Приморском районе Мариуполя — здания детского сада № 16. На объекте трудятся более 40 специалистов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Двухэтажное здание дошкольного учреждения, которое относится к советским временам постройки, понесло серьезные повреждения. В результате ремонтно-восстановительных работ здание обретает вторую жизнь, что является значительным шагом к обновлению инфраструктуры города.

Масштабное восстановление охватывает площадь более 1,3 тыс. квадратных метров и включает комплекс строительных и инженерных работ. Строительная готовность составляет 25%. В настоящее время ведется восстановление конструкций, ремонт кровли и фасада, обновление инженерных коммуникаций, установка окон и дверей, реконструкция санузлов.

В рамках ремонтно-восстановительных работ будет благоустроена территория образовательного учреждения с установкой новых детских площадок и игровых зон, а также асфальтобетонных покрытий и специально отведенных зон с безопасной резиновой крошкой.

Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области с соблюдением всех строительных норм и требований. Контроль хода работ осуществляют эксперты подмосковного управления технического надзора.

Восстановление детского сада позволит создать современные и комфортные условия для дошкольного образования в Мариуполе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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