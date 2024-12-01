Подмосковные специалисты приводят в порядок пожарное депо МЧС в Запорожье

В поселке Кирилловка Запорожской области ведется реконструкция пожарного депо МЧС. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» выполняют масштабные работы по обновлению всех основных конструктивных элементов объекта, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проект координируют Минстрой России, МЧС РФ и правительство Московской области, а контроль качества осуществляют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Общий объем ремонтных работ на объекте составляет 820 кв. м. Работы включают демонтаж старых кровли, окон и дверных проемов, обновление фасадов зданий на территории, замену систем тепло- и водоснабжения, отделку стен и полов, а также устройство новых внутренних перегородок, усиление фундамента основного здания и помещений для отдыха.

Важной задачей проекта является увеличение высоты и размеров въездных ворот депо, чтобы обеспечить условия для размещения современной крупногабаритной пожарной техники. Проект позволит не только модернизировать существующее здание, но и создать надежную инфраструктуру для работы пожарных.

Завершить ремонтно-восстановительные работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.