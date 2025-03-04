Подмосковные спасатели выявили 28 водоемов с опасной толщиной льда

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что в рейдах участвовали 37 единиц техники и 98 специалистов, которые замерили толщину льда на акваториях. Было установлено, что на 28 из 51 обследованных водоемов ледяная корка либо полностью отсутствует, либо ее толщина слишком маленькая и ненадежная для безопасного пребывания.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что сейчас в регион пришла долгожданная весна, яркое солнце и температурные перепады, из-за чего прочность ледового покрова заметно снизилась. Толщина ледяной поверхности на реках Волга в городском округе Дубна, Клязьма в округе Орехово-Зуево, Сестра и Дубна в Талдомском округе, Гнилуша в округах Домодедово, Клязьма округа Балашиха, Вохонка в округе Павловский Посад, Нара в Наро-Фоминском округе и Ока в округе Коломна от 2 до 10 сантиметров. Также непрочный ледовый панцирь толщиной до 10 сантиметров покрывает озеро Святое в Шатурском округе, Пироговский рукав в Мытищинском округе, а еще Икшинское и Клязьминское водохранилища. Спасатели напомнили, что толщина льда на разных участках одного водоема может сильно отличаться. Например, в Красногорском округе на реке Нахабинка лед варьируется от 0 до 10 сантиметров, в Балашихинском округе на реке Пехорка — от 0 до 12 сантиметров, а в Каширском округе на реке Ока — от 0 до 15 сантиметров. С большой разницей в толщине ледяного покрова специалисты также столкнулись в округе Ступино, где толщина реки Ока варьируется от 3 до 20 сантиметров, на реке Городиловка — от 0 до 22 сантиметров, а на Иваньковское водохранилище в округе Дубна образовалась ледяная корка толщиной от 15-28 сантиметров. Работники подразделений также выяснили, что толщина льда на реке Коломенка в Коломенском округе составляет 11 сантиметров, на реке Москва в Красногорском округе — от 13 до 16 сантиметров, а на реке Пахра в Подольском округе — до 15 сантиметров», — уточнил Игорь Сорокин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» подчеркнул, что любителям активного отдыха необходимо соблюдать правила безопасности и не выходить на водоемы без необходимости. На некоторых водных объектах ледяная поверхность может быть тонкой и ненадежной, даже если она визуально кажется достаточно крепкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.