Подмосковные спасатели сдали квалификационный экзамен

В среду и четверг, 22 и 23 апреля, в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка муниципального округа Люберцы прошла аттестация спасателей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заместитель председателя комиссии по аттестации Сергей Щетинин рассказал, что входе квалификационного экзамена спасатели подтверждали право на ведение аварийно-спасательных работ.

«Чтобы выполнять задачи, которые стоят перед спасателями, необходимо обладать целым набором знаний, умений и навыков. Определенный объем наши работники получают при первоначальном обучении, а далее совершенствуют свое мастерство, шагая по ступеням от рядового спасателя до первоклассного специалиста. Чтобы подтвердить или повысить квалификацию, не реже, чем один раз в три года, спасатели сдают экзамен. Он включает в себя дисциплины, элементы которых мои коллеги ежедневно используют на дежурстве. В ходе аттестации спасатели демонстрируют умение работать на высоте в альпинистском снаряжении, пользоваться гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и работать в ограниченном пространстве, надевать костюм радиационно-химической и биологической защиты и противогаз. Они также сдают теорию спасательного дела и отвечают на вопросы по пожарной тактике. Отдельный блок заданий касается оказания помощи терпящим бедствие на воде, здесь спасатели должны уметь подавать утопающим спасательный круг и „конец Александрова“. Основополагающим для наших специалистов является умение оказывать первую помощь пострадавшим, а также поддерживать их психологически. Кроме этого, все до одного спасатели должны пребывать в хорошей физической форме, потому что нагрузки, которые ложатся на их плечи при выполнении служебных задач, требуют больших физических затрат. Для подтверждения физической готовности к работе спасатели сдают подтягивание на перекладине, челночный бег и кросс на один километр», — уточнил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» добавил, что большинство спасателей успешно прошли испытания и подтвердили право на ведение аварийно-спасательных работ.

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«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.