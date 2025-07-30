Подмосковные советники по воспитанию участвуют в образовательной программе на Машуке

С 29 июля по 1 августа в центре знаний «Машук» в Пятигорске Ставропольского края проходит масштабное образовательное мероприятие — «Навигаторы детства и родительское сообщество: партнерство для будущего». В нем принимают участие 200 педагогов-советников по воспитанию и родителей из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Подмоскоьвя.

Среди представителей Московской области — советники по воспитанию Нина Божко (школа «Имена Победы», г. о. Клин) и Любовь Сагайдачная (школа № 11, г. о. Подольск), а также родители — Елена Нораева (г.о. Истра) и Анна Демянчук (г.о. Реутов).

В течение 4 дней участники будут обмениваться опытом, разрабатывать новые методики и выстраивать профессиональные связи. Программа включает лекции, интерактивные занятия, тренинги на командообразование и другие форматы взаимодействия.

«Мы успели познакомиться, обсудить секреты воспитания для родителей и педагогов, а также поговорили о таком формате, как кинолекторий. А вечером нас ждала творческая мастерская, которая никого не оставила равнодушным», — поделилась впечатлениями Елена Нораева.

Мероприятие станет важным шагом в развитии сотрудничества между родителями и советниками по воспитанию, открывая новые возможности для совместной работы во благо детей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.