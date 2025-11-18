Подмосковные советники по воспитанию повысят квалификацию в Новосибирске

17 ноября в Новосибирске стартовало пятидневное обучение по программе повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В мероприятии принимают участие 150 специалистов из 22 регионов России, среди которых 12 советников из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Программа обучения охватывает несколько ключевых направлений. Участники смогут изучить современные подходы к организации воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях. Также важным аспектом станет формирование устойчивого профессионального сообщества единомышленников, что способствует долгосрочному взаимодействию. Обмен эффективными практиками и реальными кейсами из опыта работы участников будет способствовать расширению горизонтов и новым идеям. Кроме того, программа нацелена на создание творческой среды, которая поддерживает профессиональный рост и развитие инновационных идей.

В ведомстве добавили, что обучение направлено на системное развитие компетенций советников директоров, что позволит им более эффективно выстраивать воспитательный процесс и интегрировать лучшие практики в повседневную работу образовательных организаций.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.