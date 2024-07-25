Подмосковные соцработники смогут рассчитывать на новые меры поддержки

Замглавы Мособлдумы Александр Наумов рассказал, что в Подмосковье соцработники смогут претендовать на новые меры поддержки. Речь идет о компенсации аренды жилья, сообщает 360.ru .

По словам депутата, социальные работники, которые помогают маломобильным гражданам и пенсионерам, смогут вернуть 20 000 рублей на одиноко проживающего и 30 000 рублей — на семью.

Также у специалистов появится возможность принять участие в программе «Приведи друга» и получить выплаты за трудоустроенного знакомого. Помимо этого, им увеличат зарплаты.

Наумов уточнил, что сегодня в Московской области более 3 миллионов человек, в числе которых инвалиды, сироты и участники СВО, находятся в непростой ситуации. Каждый из них получает помощь от соцработников, подчеркнул региональный парламентарий.

«Социальным работником не может быть каждый, это призвание, это доброта сердца. Это душевная теплота, это готовность пойти и помочь», — сказал заместитель председателя Мособлдумы.