Подмосковные школьные лесничества приняли участие во всероссийском экофоруме на Камчатке

Опыт школьных лесничеств Московской области представлен в рамках программы Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». В работе со школьниками заместитель начальника отдела экологического просвещения и медиакоммуникаций ГАУ МО «Мособллес» Владимир Захаров показал, как можно изучать леса и их многообразие. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Работа с детьми в лесу должна быть интересной и полезной для понимания дальнейшего развития в профессиях, связанных с природой — главное, что мы пытаемся донести до участников из разных регионов», — отметил Захаров.

Программа форума предоставила возможность школьникам и их наставниками познакомиться с природой уникального региона, поучаствовать в посадке деревьев, совместно поработать над решением реальных экологических проблем и напрямую пообщаться с экспертами.

На мероприятиях с участием педагогов и наставников обсуждались возможности использования формата школьных лесничеств для экологического просвещения и профессиональной ориентации молодежи, вовлечения ребят в социально значимую деятельность.

«Надеюсь, форум станет точкой отсчета для совместных проектов между школьными лесничества и экологическими объединениями из различных регионов», — добавил Захаров.

«Экосистема» — это первый и самый масштабный в России круглогодичный молодежный экологический центр, работающий при поддержке президента Российской Федерации В. В. Путина. Участниками его программ стали школьники, молодежь, педагоги и наставники со всей России, в том числе представители и школьных лесничеств Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.