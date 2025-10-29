Подмосковные школьницы привезли три медали с математической олимпиады

Ученицы девятых классов — Тала Никитина, Анна Манукян и Ульяна Брантова из Московской области завоевали две золотые медали и одну серебряную на IV Южно-Российской математической олимпиаде «Ассара» для девочек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 24 по 28 октября 2025 года в Майкопе прошла IV Южно-Российская математическая олимпиада «Ассара», организованная Адыгейским государственным университетом и Республиканской естественно-математической школой Республики Адыгея. Ее основная цель — популяризировать олимпиадную математику, пробуждать интерес к науке у школьниц и укреплять связи между увлеченными математикой девочками.

В олимпиаде приняли участие школьницы из Московской области и заняли призовые места. Золотые медали завоевали Тала Никитина и Анна Манукян, обучающиеся в 9 классе лицея № 5 городского округа Долгопрудный. Серебряную медаль получила Ульяна Брантова, ученица 9 класса Физтех-лицея им. П. Л. Капицы.

Тала Никитина является дипломантом первой степени олимпиады по математике и криптографии им. И. Я. Верченко, олимпиады Юношеской Математической Школы, а также Московской математической олимпиады. В заключительном этапе олимпиады им. Леонарда Эйлера получила диплом 3 степени.

Анна Манукян является дипломантом первой степени Турнира городов (сложный), а также дипломантом третьей степени заключительного этапа олимпиады «Росатом» по математике и заключительного этапа олимпиады им. Леонарда Эйлера.

Ульяна Брантова является победителем регионального этапа олимпиады им. Эйлера 8 класса и Турнира городов (сложный), призером регионального этапа ВСОШ по информатике 2024 года за 9 класс.

После окончания школы девочки планируют поступать в Московский физико-технический институт.

В этом году в соревнованиях приняли участие 50 талантливых школьниц из 16 субъектов РФ, включая Московскую область, Северную Осетию-Аланию, Тюменскую, Волгоградскую, Курганскую, Ростовскую, Астраханскую области, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню, Краснодарский край, Татарстан, Удмуртию, а также из Абхазии и Узбекистана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.