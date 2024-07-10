Подмосковные школьники завоевали бронзу на чемпионате по космической инженерии

Команда школы имени В. М. Комарова из городского округа Звездный городок, заняла третье место в итоговом этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2024» по компетенции «Инженерия космических систем». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состав команды вошли школьники Егор Боярских, Алексей Александров и Роман Запорожец, которые продемонстрировали знания и навыки, соответствующие самым современным требованиям в области космической инженерии.

Ребята проходили испытания по проектированию, численному моделированию, программированию, по сборке функциональной модели микроспутника дистанционного зондирования Земли.

«Достижение команды школы имени В. М. Комарова подчеркивает важность раннего профессионального развития молодежи и вклад образовательных учреждений в подготовку будущих специалистов космической отрасли. Мы поздравляем участников с заслуженной победой и желаем им дальнейшего профессионального роста и новых достижений», — добавили в ведомстве.

Индустриальным партнером и соорганизатором соревнований по компетенциям «Инженерия космических систем» и «Цифровая метрология» выступила Госкорпорация «Роскосмос».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.