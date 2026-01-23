Подмосковные школьники вошли в тройку лидеров по участию в фенологической олимпиаде

Подмосковные школьники заняли место в тройке регионов-лидеров по числу заявок на участие во Всероссийской фенологической олимпиаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Прием заявок на участие во Всероссийской фенологической олимпиаде завершен. Организаторы получили 3 314 регистрационных форм из 86 регионов России, что свидетельствует о высоком интересе к фенологическим исследованиям. Олимпиада проводится под эгидой Русского географического общества.

Подмосковье вошло в тройку регионов с наибольшим количеством заявок наряду со Свердловской и Нижегородской областями. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что фенология — это первый шаг к экологии, а участие школьников в олимпиаде способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде.

В настоящее время начался следующий этап: проверка ответов, подведение итогов первого тура и формирование списка участников, приглашенных во второй тур олимпиады.

Подробная информация о Всероссийской фенологической олимпиаде размещена на сайте Русского географического общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.