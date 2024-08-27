сегодня в 14:04

Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялось торжественное закрытие Всероссийской акции «Я — гражданин России». В этом году участниками финала стали более 100 школьников из 27 регионов России в возрасте от 11 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В 2024 году во всех этапах акции приняли участие более 250 тысяч ребят со всей страны, среди них школьники и студенты колледжей. Акция „Я — гражданин России“ формирует гражданскую позицию у подрастающего поколения и раскрывает потенциал ребят в общественно-полезных практиках», — отметил директор центра Юрий Макеев.

Первое место в региональном зачете заняла делегация Московской области, в состав которой вошли Артем Пилипов, Дмитрий Смутик, Глеб Федоров и Азалия Юнусова. Второе место заняла делегация Омской области, а третье место — делегация Республики Коми.

Всероссийская акция «Я — гражданин России» проводится с целью вовлечения обучающихся образовательных организаций в общественно-полезную социальную деятельность, формирования активной гражданской позиции, интеллектуального и личностного развития школьников.

Организатором акции является Министерство просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.