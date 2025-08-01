Подмосковные школьники стали победители Всероссийского конкурса «Большая перемена»

31 июля в международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финалов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5–7-х классов и участников международного трека. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По итогам конкурса 18 школьников из Московской области стали лауреатами I степени, 20 — лауреатами II степени. Еще трое участников из области получили дипломы в международном треке.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых», реализуемый при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. С 2025 года он включен в национальный проект «Молодежь и дети».

Темой шестого сезона был девиз «От мечты к свершениям» — участники предлагали идеи и работали над их воплощением в рамках образовательной программы. В финале прошли деловые игры, мастер-классы и тренинги от экспертов в науке, образовании и креативных индустриях.

В финале конкурса приняли участие 700 школьников из разных регионов России, 300 из них стали победителями и получили возможность отправиться в «Путешествие мечты». Победители в международном треке смогут бесплатно обучаться в ведущих российских вузах, а педагоги-наставники лауреатов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти обучение у партнеров конкурса.

«Путешествие мечты» пройдет на поезде «Большой перемены» по маршруту Москва – Владивосток – Москва. В этом году поезд остановится в молодежных столицах России — Перми и Омске, где участники увидят местные достопримечательности и примут участие в просветительских мероприятиях.

В ведомстве добавили, что в текущем сезоне Московская область вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей среди учащихся 5–7 классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.