Подмосковные школьники стали лауреатами Всероссийской инициативы «Горячее сердце»

24 апреля в зале Славы Музея Победы в Москве прошла XII торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Год защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено юным героям, проявившим мужество, гражданскую ответственность и готовность прийти на помощь другим. Среди лауреатов инициативы — школьники из Подмосковья.

Роман Вдовин спас тонущего мужчину, потерявшего сознание, а Артем Кузнецов вытащил ребенка, провалившегося под лед городского пруда. Их поступки стали яркими примерами мужества, бескорыстия и высокой гражданской зрелости.

Имена лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце» — в знак признания героических поступков, преодоления трудных жизненных обстоятельств и готовности действовать в экстремальных ситуациях ради спасения других.

Проект «Горячее сердце» реализуется с 2013 года фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, федеральных ведомств и общественных организаций.

В ведомстве отметили, что инициатива объединяет молодых людей со всей страны — от крупных городов до отдаленных сел — тех, кто проявил мужество в реальных жизненных ситуациях: на воде, в огне, в зоне боевых действий или в тяжелых обстоятельствах. Многие лауреаты после церемонии становятся наставниками для своих сверстников, участвуют в патриотических и образовательных проектах, делятся своими историями в школах и на сменах «Движения Первых».

Героизм подмосковных школьников — вдохновляющий пример того, как смелость, сострадание и активная гражданская позиция формируют сильное и неравнодушное общество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.